Вбивство полковника СБУ у Києві: поліція поділилася відео з місця злочину
- У Києві вбили співробітника СБУ, поліція досліджує місце злочину та встановлює причетну особу.
- Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що жертвою став полковник Іван Воронич, його застрелили впритул близько 8 ранку.
У четвер, 10 липня, у Києві вбили полковника СБУ. Правоохоронці поділилися кадрами з місця стрілянини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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Що відбувається на місці вбивства
Поліція повідомила, що продовжує працювати на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинув чоловік.
Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання,
– повідомили у поліції.
Що зараз відбувається на місці, де вбили чоловіка: дивіться відео
Зауважимо, у СБУ підтвердили, що загиблий – це співробітник їхньої служби. Імені загиблого у відомстві не назвали.
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Однак ексрозвідник Роман Червінський стверджує, що жертвою став полковник Іван Воронич. За його словами, зловмисник зробив п’ять пострілів у притул та втік з місця злочину. Вбивство сталося близько 8 години ранку.