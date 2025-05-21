21 травня, 13:46
Вбивство Портнова: нападники досі не встановлені й не затримані
Колишнього радника Януковича вбили в Мадриді 21 травня. Нападників могло бути декілька. Їх особи досі не встановили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.
Зверніть увагк Вбивство ексрадника Януковича Портнова в Іспанії: все, що відомо
Нападників на Портнова ще не встановили
За даними видання, нападників могло бути двоє або троє. Вони здійснили 5 пострілів. Опісля втекли з місця подій у лісисту місцевість. Наразі нікого не затримано.
Портнов зазнав поранень, несумісних з життям. Помер на місці.