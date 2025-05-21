Вбивство Портнова: нападники досі не встановлені й не затримані

Колишнього радника Януковича вбили в Мадриді 21 травня. Нападників могло бути декілька. Їх особи досі не встановили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.

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Нападників на Портнова ще не встановили

За даними видання, нападників могло бути двоє або троє. Вони здійснили 5 пострілів. Опісля втекли з місця подій у лісисту місцевість. Наразі нікого не затримано.

Портнов зазнав поранень, несумісних з життям. Помер на місці.