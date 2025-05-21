Загалом у Портнова стріляли 5 разів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Los Replicantes.

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Як відбулося вбивство Портнова

За даними іспанського ЗМІ, поліція "прочісує" Каса-де-Кампо та шукає кілера. Там зазначають, що вбивство трапилося о 9:15 ранку в середу. Портнова зненацька застали двоє чи троє нападників, коли він їхав у своєму Mercedes.

Озброєні люди спочатку завдали ударів у шию, а потім здійснили постріл у голову. Внаслідок цього Портнов помер на місці. У виданні кажуть, що вбивство є справою рук професійних кілерів.

Там зазначають, що іспанська поліція зараз розслідує всі деталі злочину та додають, що він може бути пов'язаний зі зведенням рахунків або певними політичними питаннями. На місце події було направлено відповідні служби.

Наразі стрілець розшукується. За попередніми даними, це чоловік у синьому спортивному костюмі та поясній сумці, який нібито втік через Каса-де-Кампо.