Прокурори розповіли нові подробиці вбивства працівника ТЦК у Пирятині
- У Пирятині 1 лютого сталося вбивство працівника ТЦК, підозру оголосили двом чоловікам.
- Один із підозрюваних знав маршрут, куди рухався автобус із мобілізованими громадянами. Обох чоловіків затримали, вилучили зброю та інші речові докази, які були направлені на експертизи.
У Пирятині в Полтавській області 1 лютого сталося вбивство працівника ТЦК. Один із підозрюваних у цьому злочині знав маршрут автобуса, куди везли мобілізованих громадян.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Загалом підозру у вбивстві працівника ТЦК у Пирятині оголосили 2 чоловікам.
До теми У Полтавській області застрелили співробітника ТЦК: усе, що відомо про злочин
Які нові деталі злочину у Пирятині стали відомі
За даними слідства, 31 січня житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Прагнучи ухилитися від військової служби, чоловік кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.
Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супровідника, завдавши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. Надалі він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці уточнили, що через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у жителя Лубен вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо.
Що виявили у підозрюваних у вбивстві працівника ТЦК у Пирятині / Фото Полтавської обласної прокуратури
"Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані", – наголосили прокурори.
До слова, у Павлограді 2 лютого стався вибух поблизу будівлі РТЦК та СП. Внаслідок інциденту, за попередніми даними, постраждав військовослужбовець, його стан – легкий.