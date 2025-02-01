Напав під час супроводу мобілізованих: у поліції розповіли про вбивство солдата ТЦК у Пирятині

У ніч проти 1 лютого біля Пирятина під час перевезення мобілізованих застрелили співробітника Полтавського РТЦК. Підозрюваного у нападі вже затримали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника комунікації поліції Полтавщини Юрія Сулаєва в ефірі телемарафону.

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Що у поліції кажуть про вбивство працівника ТЦК

У поліції розповіли, що напад на працівника ТЦК стався ще вночі 31 січня, близько опівночі. Працівники Полтавського ТЦК супроводжували військовозобов'язаних у відповідну установу. У ході перевезення вони зупинилися на автозаправній станції поблизу міста Пирятин.

До одного з військових підійшла особа у балаклаві з вогнепальною зброєю в руках. Дійсно вимагав у нього автоматичну зброю. І, оскільки виник раптовий конфлікт, нападник вчинив постріл з мисливської рушниці, забрав зброю, а також забрав з собою одного з поплічників. Вони втекли з місця події,

– розповів Сулаєв.

Медики намагалися врятувати життя військовослужбовця, проте, на жаль, їм це не вдалося. Водночас правоохоронці, які прибули на місце, провели невідкладні слідчі дії, та, отримавши необхідну інформацію, керівник області ввів на території Полтавщини спеціальну поліцейську операцію задля пошуку зловмисників.

Протягом кількох годин місцеперебування обох осіб вдалося встановити, чоловіків затримали. Стрільцем виявився житель Полтавщини 1984 року народження, а його спільник – житель Полтави 1988 року народження.

Чи справді нападник та мобілізований є родичами

Юрій Сулаєв зазначив, що обидва затримані – нападник і військовозобов'язаний, – не є родичами.

Зараз усі ці питання вивчає слідство. Те, що вони були знайомі між собою, – уже встановлено,

– наголосив Юрій Сулаєв.

Затримані не було в полі зору правоохоронців раніше. Під час невідкладного обшуку у стрільця вилучили зброю і боєприпаси. Тривають активні слідчі дії. Правоохоронці розслідують 3 кримінальні провадження: