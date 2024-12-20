Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про моторошне вбивство з самогубством у Ростові

Як розповіли ЗМІ, приблизно з тиждень тому фігурант повернувся додому з війни в Україні. Його метою було зустрітися з родичами, які приїхали до нього з Якутії.

Чоловік винайняв квартиру і покликав дружину з двома дітьми приїхати з Півночі, щоб побачитися. Проте близько 3 години ночі 19 грудня на тлі випитого алкоголю спалахнув конфлікт. Згідно з попередніми показаннями, тому взагалі не можна було пити. Після цього так званий учасник "СВО" почав гарячково бити своїх близьких ножем.

Від рук батька загинула 14-річна дочка – вона отримала шість колотих ударів. Син обійшовся порізами. Дружина росіянина постраждала трохи більше. Обоє зараз у лікарні.

Зазначається, що вночі поранена дружина військового встигла постукати до сусідів та попросити допомоги. Ті викликали швидку й поліцію. Правоохоронці знайшли тіло батька сімейства під балконом багатоповерхівки.