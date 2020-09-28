У Шевченківському райсуді Києва визначили присяжних, що слухатимуть по суті справу про вбивство Павла Шеремета. Суд також відмовив у відводі одного з присяжних, про що клопотали захисники Яни Дугарь.

Суд затвердив список основних та запасних присяжних

Автоматичне визначення присяжних відбулось 9 вересня. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Список основних присяжних:

Григорій Фірсов (ФОП, арбітражний керівник);

Наталія Глоба (домогосподарка);

Юрій Михайленко (пенсіонер).

Запасні присяжні:

Юрій Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю);

Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Головуюча суддя – Оксана Голуб, також в засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.

Суд відмовив у відводі одного з присяжних

Зазначимо, що суд відмовився відводити одного з основних присяжних – Юрія Михайленка. Про це повідомив Укрінформ.

Захисник однієї з обвинувачених – Яни Дугарь – Віталій Коломієць повідомив, що участь Михайленка у суді неможлива.

Адже на попередньому засіданні, коли обиралися присяжні, серед них були Юрій Михайленко і Галина Чупіна. На засіданні було встановлено, що вони – чоловік і дружина. Чупіна взяла самовідвід.

Під час ознайомлення з матеріалами було встановлено, що виклики присяжним, які під час авторозподілу були заявлені пані Чупіній і пані Михайленку, були надіслані і отримані за однією адресою,

– уточнив юрист.

Сам Михайленко на питання суддів відповідав, що не проживає разом з дружиною.

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