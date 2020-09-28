Вбивство Шеремета: визначили склад суду, що слухатиме справу
У Шевченківському райсуді Києва визначили присяжних, що слухатимуть по суті справу про вбивство Павла Шеремета. Суд також відмовив у відводі одного з присяжних, про що клопотали захисники Яни Дугарь.
Суд затвердив список основних та запасних присяжних
Автоматичне визначення присяжних відбулось 9 вересня. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
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Список основних присяжних:
- Григорій Фірсов (ФОП, арбітражний керівник);
- Наталія Глоба (домогосподарка);
- Юрій Михайленко (пенсіонер).
Запасні присяжні:
- Юрій Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю);
- Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).
Головуюча суддя – Оксана Голуб, також в засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.
Суд відмовив у відводі одного з присяжних
Зазначимо, що суд відмовився відводити одного з основних присяжних – Юрія Михайленка. Про це повідомив Укрінформ.
Захисник однієї з обвинувачених – Яни Дугарь – Віталій Коломієць повідомив, що участь Михайленка у суді неможлива.
Адже на попередньому засіданні, коли обиралися присяжні, серед них були Юрій Михайленко і Галина Чупіна. На засіданні було встановлено, що вони – чоловік і дружина. Чупіна взяла самовідвід.
Під час ознайомлення з матеріалами було встановлено, що виклики присяжним, які під час авторозподілу були заявлені пані Чупіній і пані Михайленку, були надіслані і отримані за однією адресою,
– уточнив юрист.
Сам Михайленко на питання суддів відповідав, що не проживає разом з дружиною.
Головне у справі про вбивство Павла Шеремета
- Автівку, на якій їхав журналіст Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року.
- 12 грудня 2019-го глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних: військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ та музикант Андрій Антоненко, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко та військовий медик Яна Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершено.
- Розслідування щодо замовників виокремлено в іншу справу та триває.
- Нещодавно фігурантам справи вручили обвинувальні акти.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.