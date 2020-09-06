Вбивство сина депутата Соболєва: суд виніс перший вирок у справі
Три місяці ув’язнення для Олександра Раєва – таким був перший вирок у справі про замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Тоді загинув трирічний син політика, а Раєв, як встановило слідство, приховав інформацію про вбивство дитини.
У справі про вбивство сина депутата Соболєва винесли перший вирок
Вирок у три місяці ув'язнення Раєву виніс Святошинський суд Києва, пише hromadske. Текст вироку опублікований у відповідному державному реєстрі.
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Хто такий Раєв, якому винесли перший вирок у справі про вбивство сина Соболєва
- Олександр Раєв – колишній член націоналістичної організації "Традиція і порядок" на прізвисько "Майор". Свою провину він визнав.
- Його звільнили просто у залі суду, адже Раєв вже відбув свій термін у СІЗО.
У чому саме звинувачували та визнали винним Раєва
- Слідство встановило таке: 1 грудня 2019 (день замаху на депутата Соболєва) Раєв дізнався від підозрюваних Лавреги та Семенова про те, що вони вбили дитину, але нікому про це не повідомив.
- Ба більше, заселив чоловіків до кімнати свого знайомого у гуртожитку, аби вони там переховувалися.
Яка позиція з приводу вироку Раєву у потерпілого Соболєва
- Потерпілий у справі В’ячеслав Соболєв вважає, що Олександр Раєв "возив підозрюваних на стрільбище" і "ховав підозрюваних виконавців", а отже – "є співучасником злочину".
- Він також вважає, що слідство не зацікавлене у пошуках замовників та затриманні інших підозрюваних (Абуєв і Ткаченко), які перебувають у міжнародному розшуку.
Вбивство сина депутата Соболєва: що слід пам'ятати
- 1 грудня 2019 року у центрі Києва стріляли в автомобіль Range Rover.
- В авто був депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв зі своєю дружиною та двома дітьми.
- Трирічний син депутата Олександр загинув від кулі.
- За даними слідства, стріляв у автомобіль Андрій Лаврега (колишній боєць добробату).
- Співучасником начебто був Олексій Семенов, який подавав сигнали (теж ексдоброволець).
- Лаврегу до злочину залучив росіянин Юсуп Абуєв, вони познайомилися у зоні бойових дій на Донбасі.
- За вбивство Соболєва начебто заплатити мали 40 тисяч доларів.
Поліція розглядає три версії мотивів замаху на Соболєва: сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність або робота депутатом.