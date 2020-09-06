Три місяці ув’язнення для Олександра Раєва – таким був перший вирок у справі про замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Тоді загинув трирічний син політика, а Раєв, як встановило слідство, приховав інформацію про вбивство дитини.

У справі про вбивство сина депутата Соболєва винесли перший вирок Вирок у три місяці ув'язнення Раєву виніс Святошинський суд Києва, пише hromadske. Текст вироку опублікований у відповідному державному реєстрі. Читайте також Вбивство працівниці Верховної Ради: поліція затримала підозрюваного Хто такий Раєв, якому винесли перший вирок у справі про вбивство сина Соболєва Олександр Раєв – колишній член націоналістичної організації "Традиція і порядок" на прізвисько "Майор". Свою провину він визнав.

Його звільнили просто у залі суду, адже Раєв вже відбув свій термін у СІЗО. У чому саме звинувачували та визнали винним Раєва Слідство встановило таке: 1 грудня 2019 (день замаху на депутата Соболєва) Раєв дізнався від підозрюваних Лавреги та Семенова про те, що вони вбили дитину, але нікому про це не повідомив.

Ба більше, заселив чоловіків до кімнати свого знайомого у гуртожитку, аби вони там переховувалися. Яка позиція з приводу вироку Раєву у потерпілого Соболєва Потерпілий у справі В’ячеслав Соболєв вважає, що Олександр Раєв "возив підозрюваних на стрільбище" і "ховав підозрюваних виконавців", а отже – "є співучасником злочину".

Він також вважає, що слідство не зацікавлене у пошуках замовників та затриманні інших підозрюваних (Абуєв і Ткаченко), які перебувають у міжнародному розшуку. Вбивство сина депутата Соболєва: що слід пам'ятати 1 грудня 2019 року у центрі Києва стріляли в автомобіль Range Rover.

В авто був депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв зі своєю дружиною та двома дітьми.

Трирічний син депутата Олександр загинув від кулі.

За даними слідства, стріляв у автомобіль Андрій Лаврега (колишній боєць добробату).

Співучасником начебто був Олексій Семенов, який подавав сигнали (теж ексдоброволець).

Лаврегу до злочину залучив росіянин Юсуп Абуєв, вони познайомилися у зоні бойових дій на Донбасі.

За вбивство Соболєва начебто заплатити мали 40 тисяч доларів. Поліція розглядає три версії мотивів замаху на Соболєва: сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність або робота депутатом.