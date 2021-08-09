Слідчі вважають, що інцидент трапився через те, що працівники СІЗО здійснили одразу кілька порушень. Тепер їм також загрожує в'язниця.

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Висловив неприязнь

За даними правоохоронців у камері був чоловік, якого засудили за здійснення грабежу та затриманий за підозру у вбивстві.

Засуджений, який був напідпитку, висловив свою неприязнь сусідові. Тоді у них почалася перепалка. Тоді чоловік, який сидів там за вбивство, скоїв ще один аналогічний злочин. Він наніс опоненту тілесні ушкодження, які були не сумісні з життям.

Порушень було кілька

Слід зазначити, що ув'язнений за підозрою у вбивстві потребував особливого нагляду через психічний стан здоров'я. Окрім цього, Інструкції із забезпечення режиму в СІЗО передбачає роздільне тримання взятих під варту й засуджених.

Тобто чоловіки мали бути в окремих камерах, оскільки вони були фігурантами справ на різних етапах розслідування. Теж наглядачів установи підозрюють у тому, що вони не здійснили належного приймання-здачі чергування. Вони належним чином не провели технічний огляд камери під час перевірки. Ймовірно, саме через це затримані мали доступ до алкоголю.

Що загрожує наглядачам

Двом працівникам СІЗО оголосили про підозру за статтею про факт службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Максимальне покарання за нею ув'язнення на термін від 2 до 5 років.

У слідчому ізоляторі в Житомирі 18 липня також помер в'язень. Медики констатували смерть через гостру серцеву недостатність. Однак з'ясувалося, що причина трагедії інша. Експерти встановили, що в'язень помер через тупу травму грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень.