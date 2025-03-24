Киянин, який жорстоко вбив собаку на очах у дитини, сяде у в'язницю на 7 років

У Дніпровському районі Києві чоловік скинув собаку зі сходів, після чого почав бити пса ногами. Внаслідок отриманих травм тварина померла.

Дніпровський районний суд визнав 31-річного киянина винним у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Що відомо про вбивство собаки у Києві

Зазначається, що фігурант, який жив зі співмешканкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку. Згодом чоловік почав виштовхувати її у під'їзд.

Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи доньку на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити пса. Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів і падіння та летальної крововтрати, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами,

– повідомила прокуратура.

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У суді чоловік провини не визнав, проте зізнався, що справді зіштовхнув собаку зі сходів. Підсудний заявив, що вбив її хтось інший, можливо сусіди. Його слова спростовані висновками експертиз.

Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

До слова, місяць тому у Запоріжжі підлітки вбили та підпалили собаку, аби зробити фото з її трупом.