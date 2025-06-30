16-річного українця затримали за вбивство жінки та дитини у Німеччині: тіла виявили у лісі

У Німеччині заарештували неповнолітнього українця. Його підозрюють у вбивстві співвітчизниці та її дитини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv.

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Що відомо про вбивство українок у Німеччині

Так у неділю, 29 червня, на лісовій стежці в Дорстені (земля Північний Рейн-Вестфалія) перехожий виявив мертву жінку. Чоловік спочатку подумав, що вона спить. Поліція, яка прибула за викликом, підтвердила, що жінка мертва. В кущах неподалік виявили тіло дитини.

У справі заарештовано 16-річного підлітка, який звернувся до поліції та визнав свою причетність до злочину. Підозрюваний – українець, який проживає в Дорстені.

Слідчі повідомили, що загиблі – 32-річна українка та її донька віком рік і сім місяців, що також жили у Дорстені.

З самого початку поліція підозрювала насильницький злочин. Речниця поліції заявила, що очікується, що розтин буде завершено у понеділок, 30 червня.

Зауважимо, днями інший 16-річний підліток з особистої неприязні зарізав чоловіка у Харкові. Спочатку він напав з молотком з-за спини, а потім почав бити ножем у шию, голову та руки. Поліція вже займається справою.