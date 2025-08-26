Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Charlotte Observer.

Що відомо про вбивцю українки у США?

Ірину Заруцьку вбили ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Північній Кароліні. Поліція знайшла дівчину з ножовими пораненнями. Медики констатували смерть.

У нападі на українку підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Після виписки його повинні арештувати за звинуваченням у вбивстві першого ступеня.

Декарлос Браун-молодший, якого підозрюють у вбивстві / фото поліції

Протягом останніх з 2011 року Брауна-молодшого неодноразово арештовували за підозрами в тяжкій крадіжці, пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї та погрозах. Майже всі звинувачення були зняті.

Відомо, що чоловік провів за ґратами 5 років за пограбуванням і незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї.

Крім того, у січні йому інкримінували зловживання системою екстрених викликів 911. Крім того, зі слів поліції, він скаржився на "штучний матеріал у тілі", який начебто контролював його поведінку, проте офіцери визнали це медичною проблемою. ЗМІ пишуть, що підозрюваний у вбивстві був безхатьком.

