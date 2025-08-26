Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Charlotte Observer.
Що відомо про вбивцю українки у США?
Ірину Заруцьку вбили ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Північній Кароліні. Поліція знайшла дівчину з ножовими пораненнями. Медики констатували смерть.
У нападі на українку підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Після виписки його повинні арештувати за звинуваченням у вбивстві першого ступеня.
Протягом останніх з 2011 року Брауна-молодшого неодноразово арештовували за підозрами в тяжкій крадіжці, пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї та погрозах. Майже всі звинувачення були зняті.
Відомо, що чоловік провів за ґратами 5 років за пограбуванням і незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї.
Крім того, у січні йому інкримінували зловживання системою екстрених викликів 911. Крім того, зі слів поліції, він скаржився на "штучний матеріал у тілі", який начебто контролював його поведінку, проте офіцери визнали це медичною проблемою. ЗМІ пишуть, що підозрюваний у вбивстві був безхатьком.
Інші вбивства українців за кордоном
Кілька днів тому безпритульний на вулиці жорстоко зарізав українця в Польщі. Як розповіли очевидці, чоловік вихопив ніж з найближчого магазину і напав на перехожого. Нападника затримали свідки. Громадянина України врятувати не вдалося.
Наприкінці червня у Німеччині 16-річного українця затримали за вбивство 32-річної співвітчизниці та дитини. Тіла жінки та дитини виявили на лісовій стежці, а хлопець сам заявився до відділку, аби зізнатися у скоєному.
Того ж місяця у Польщі арештували безпритульного, який напав на українку та протягом 9 днів утримував її в зачиненій будівлі. Жінці вдалося втекти. Саме вона розповіла про інцидент поліції.