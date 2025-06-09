Жахливе вбивство українок у Бельгії: у МЗС розповіли нові деталі справи

6 червня у Бельгії сталося моторошне вбивство двох українок – 46-річної матері та 6-річної доньки. На тілах обох були виявлені ножові поранення. Місце злочину підпалили.

Згодом 16-річний син загиблої зізнався у вбивстві своєї матері та 6-річної сестри, передає 24 Канал.

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Реакція МЗС України

У коментарі 24 Каналу в МЗС України повідомили, що посольство України в Бельгії продовжує тримати резонансну справу на особливому контролі.

За інформацією бельгійських правоохоронців, син загиблої зізнався у скоєнні подвійного вбивства та навмисному підпалі будинку. За рішенням судді ювенальної юстиції, підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. Його забезпечено державним адвокатом.

Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим. Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами,

– йдеться у повідомленні відомства.

Зауважимо, що сім'я переїхала до Бельгії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Батько вбитої дівчинки служить на фронті в Україні.