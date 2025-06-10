Підліток розповів, що вбив маму та сестру, а потім намагався підпалити будинок, імітуючи нещасний випадок, передає 24 Канал із посиланням на видання HLN.

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Згадував про смерть рідних напередодні вбивства

Наразі незрозуміло, чому підліток скоїв такий жахливий злочин. На допиті він назвав банальну причину. Каже, що нібито вбив маму і сестру через суперечку. Через кишенькові гроші чи школу. Втім, у прокуратурі йому не вірять.

Видання HLN поговорило з двома свідками, які незалежно один від одного підтвердили, що хлопець ще за кілька днів до трагедії говорив про смерть матері та сестри.

Він говорив про смерть своєї родини за три дні до пожежі. Коли його колега (з кафе, де він працював — 24 Канал) побачив новини, зрозумів, що це серйозно,

– розповів один зі свідків.

Обидва повідомили про це правоохоронцям Левена. Потім федеральна судова поліція разом із лабораторією провела розслідування в кафе, де працював підозрюваний. Чи привели саме ці свідчення до зізнання – невідомо. Прокуратура Левена утримується від коментарів, посилаючись на "таємницю слідства".

Наразі хлопець перебуває у закритій установідля неповнолітніх у Евербергу. У ході розслідування буде надана оцінка його психічного стану.

Не виключено, що суддя вирішить передати справу в суд для дорослих.