У МЗС України розповіли, що наразі хлопця направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх в Еверберзі на 30 днів. Там підлітка обстежать психіатри. Крім того, його справу можливо, передадуть до дорослого кримінального суду, передає 24 Канал.

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Мотиви подвійного вбивства

Як повідомляє бельгійське нідерландськомовне видання HLN, підліток розповів, що його спонукало вчинити такий жахливий злочин. Він заявив, що зробив це нібито через побутові сварки. Під час допиту хлопець сказав, що його мотив дуже "банальний". Він вбив маму та сестру через суперечку, що нібито стосувалася кишенькових грошей або школи. Однак у прокуратурі сумніваються, що було саме так.

У своєму свідченні він називає певну причину вбивства, але вона настільки банальна, що потребує додаткового розслідування. Також ще варто з'ясувати, що саме відбувалось у нього в голові,

– сказала прессекретарка прокуратури Сара Каллеваерт.

Видання наводить слова двох свідків, які поділилися, що хлопець ще за кілька днів до вбивства його матері й сестри говорив про їхню смерть.

Поліція проводила обшуки в кафе, де працював підліток. Наразі невідомо, чи саме це призвело до зізнання хлопця.