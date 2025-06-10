Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeMorgen.

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16-річний підліток зізнався у вбивстві

У Бельгії 6 червня у приватному будинку виявили тіла 46-річної українки Лілії та її 6-річної доньки Анни. Також було знайдено вбитим сімейного собаку.

У скоєнні цього злочину зізнався 16-річний син загиблої.

Підліток розповів, що позбавив життя матір і сестру, після чого намагався підпалити оселю, аби інсценувати нещасний випадок. Спочатку хлопець запевняв, що під час трагедії перебував у школі, проте пізніше визнав свою провину. Наразі він утримується у закритому ювенальному центрі в Еверберзі.

Чому причина вбивства викликає сумніви в слідства

Прокурорка Сара Каллеверт у коментарі бельгійським ЗМІ повідомила, що підозрюваний назвав мотив злочину, однак він виглядає надто банальним.

Він озвучив певний мотив, але він настільки банальний, що це викликає сумнів і вимагає подальшого розслідування. Можливо, йдеться про сварку через кишенькові гроші або школу. Проте такий мотив ніяк не виправдовує рівень жорстокості,

– повідомила Каллеверт.

Наразі слідчі намагаються з’ясувати, що відбувалося у свідомості хлопця в момент злочину. Проводяться психологічні експертизи, щоб з'ясувати, чи не мав він психічних розладів або ознак патологічної агресії.

Подальша доля підозрюваного залежатиме від результатів експертиз і судового процесу.