Підліток-українець, який вбив маму і сестру у Бельгії, назвав мотив: у слідства – сумніви
- 16-річний українець зізнався у вбивстві матері, сестри та собаки в Бельгії, намагаючись інсценувати нещасний випадок через підпал.
- Слідство сумнівається в банальності названого мотиву і проводить психологічні експертизи для встановлення можливих психічних розладів.
У бельгійському Хаасроде розслідують моторошне потрійне вбивство, в якому зізнався 16-річний український підліток. Попри його зізнання, слідство сумнівається у правдивості названого мотиву та вважає його надто банальним для такої жорстокості.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeMorgen.
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16-річний підліток зізнався у вбивстві
У Бельгії 6 червня у приватному будинку виявили тіла 46-річної українки Лілії та її 6-річної доньки Анни. Також було знайдено вбитим сімейного собаку.
У скоєнні цього злочину зізнався 16-річний син загиблої.
Підліток розповів, що позбавив життя матір і сестру, після чого намагався підпалити оселю, аби інсценувати нещасний випадок. Спочатку хлопець запевняв, що під час трагедії перебував у школі, проте пізніше визнав свою провину. Наразі він утримується у закритому ювенальному центрі в Еверберзі.
Чому причина вбивства викликає сумніви в слідства
Прокурорка Сара Каллеверт у коментарі бельгійським ЗМІ повідомила, що підозрюваний назвав мотив злочину, однак він виглядає надто банальним.
Він озвучив певний мотив, але він настільки банальний, що це викликає сумнів і вимагає подальшого розслідування. Можливо, йдеться про сварку через кишенькові гроші або школу. Проте такий мотив ніяк не виправдовує рівень жорстокості,
– повідомила Каллеверт.
Наразі слідчі намагаються з’ясувати, що відбувалося у свідомості хлопця в момент злочину. Проводяться психологічні експертизи, щоб з'ясувати, чи не мав він психічних розладів або ознак патологічної агресії.
Подальша доля підозрюваного залежатиме від результатів експертиз і судового процесу.