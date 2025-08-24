Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Олександра Дуди з окружної прокуратури у Катовиці для tvn24.

Дивіться також У Варшаві перед посольством Росії пофарбували асфальт у кольори українського прапора

Що відомо про вбивство українця в Польщі?

У п’ятницю, 22 серпня біля кільцевої розв'язки на вулиці Семяновицькій у польському Хожуві безпритульний поранив ножем 52-річного громадянина України.

Як розповіла одна з жінок, нападник схопив ніж з найближчого магазину, побіг з ним до жертви та завдав удар. Ще до прибуття поліції чоловіка затримав свідок злочину, який з дитинства займався бойовими мистецтвами.

Я побачив, як злочинець стояв над жертвою. Жертва все ще розмахувалася руками, хлинула кров, і було очевидно, що його кілька разів вдарили. Він лежав на землі, намагаючись захиститися, а злочинець намагався знову вдарити його ножем,

– пригадує той.

Потерпілого українця намагалися реанімувати небайдужі перехожі, а згодом і поліція. Однак, на жаль, врятувати того не вдалося. Мотиви нападу невідомі, безпритульного вже затримали. Чоловік винним себе не визнає.

Інші напади на українців за кордоном