Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Олександра Дуди з окружної прокуратури у Катовиці для tvn24.
Що відомо про вбивство українця в Польщі?
У п’ятницю, 22 серпня біля кільцевої розв'язки на вулиці Семяновицькій у польському Хожуві безпритульний поранив ножем 52-річного громадянина України.
Як розповіла одна з жінок, нападник схопив ніж з найближчого магазину, побіг з ним до жертви та завдав удар. Ще до прибуття поліції чоловіка затримав свідок злочину, який з дитинства займався бойовими мистецтвами.
Я побачив, як злочинець стояв над жертвою. Жертва все ще розмахувалася руками, хлинула кров, і було очевидно, що його кілька разів вдарили. Він лежав на землі, намагаючись захиститися, а злочинець намагався знову вдарити його ножем,
– пригадує той.
Потерпілого українця намагалися реанімувати небайдужі перехожі, а згодом і поліція. Однак, на жаль, врятувати того не вдалося. Мотиви нападу невідомі, безпритульного вже затримали. Чоловік винним себе не визнає.
Інші напади на українців за кордоном
Наприкінці червня 16-річного українця затримали за вбивство 32-річної співвітчизниці та дитини у Німеччині. Тіла жінки та дитини були знайдені на лісовій стежці. Нападник визнав свою провину.
Того ж місяця у Польщі затримали чоловіка, який напав на українку та 9 днів утримував її в зачиненій будівлі. Жінка змогла втекти та звернутися за допомогою. Повідомляється, що нападник не має постійного місця проживання.
А за тиждень до цього у Берліні двоє невідомих вдарили ножем 51-річного українця. Це сталося після того, як чоловік відповів на питання про національність.