Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Чоловік на Львівщині напав на жінок: є загиблі

У четвер, 27 червня, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про жорстокий напад у місті Винники поблизу Львова.

За даними поліції, 47-річний місцевий житель напав із ножем на жінок у приватному будинку. Унаслідок чого на місці загинули його 80-річна матір та одна із сестер. Ще одна сестра та сусідка дістали тяжкі поранення. Їх госпіталізували.

Після нападу зловмисника затримали. Наразі слідчі встановлюють деталі злочину. Йому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

Поліція затримала нападника: дивіться відео

До слова, у Польщі 57-річний чоловік відрив стрілянину. Внаслідок неї вбито молоду пару та поранено ще одну жінку. Поліція розшукує зловмисника за допомогою дронів і кінологів. Причини злочину поки що не встановлені.