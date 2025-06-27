Моторошна різанина на Львівщині: чоловік накинувся з ножем на сестер, матір та сусідку
- У Винниках на Львівщині чоловік із ножем напав на матір, трьох сестер і сусідку, внаслідок чого загинули двоє жінок.
- 47-річного зловмисника затримано, слідчі встановлюють мотиви злочину, йому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві.
У Винниках на Львівщині чоловік із ножем накинувся на літню матір і трьох сестер, внаслідок чого загинули двоє жінок. Зловмисника затримали правоохоронці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.
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Чоловік на Львівщині напав на жінок: є загиблі
У четвер, 27 червня, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про жорстокий напад у місті Винники поблизу Львова.
За даними поліції, 47-річний місцевий житель напав із ножем на жінок у приватному будинку. Унаслідок чого на місці загинули його 80-річна матір та одна із сестер. Ще одна сестра та сусідка дістали тяжкі поранення. Їх госпіталізували.
Після нападу зловмисника затримали. Наразі слідчі встановлюють деталі злочину. Йому готують повідомлення про підозру в умисному вбивстві.
Поліція затримала нападника: дивіться відео
До слова, у Польщі 57-річний чоловік відрив стрілянину. Внаслідок неї вбито молоду пару та поранено ще одну жінку. Поліція розшукує зловмисника за допомогою дронів і кінологів. Причини злочину поки що не встановлені.