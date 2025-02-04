Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Садового. Так він відреагував на нещодавні події у Пирятині на Полтавщині, де убили військовослужбовця ТЦК.

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Ворог хоче конфлікту між військовими та цивільними

Садовий зауважив, що будь-яке вбивство має каратися довічним ув'язненням.

На мою думку, замах на життя військового, так само як і вбивство, має каратися довічним ув'язненням. Військові ризикують своїм життям заради нашої країни. Ніхто взагалі не має права навіть подумати про найменшу агресію щодо людей, які захищають Україну,

– наголосив міський голова Львова.

Він зауважив, що спроби спровокувати конфлікт між військовими та цивільними є мрією Росії.

Тож Садовий закликав до жорсткої реакції суспільства на ці події, притягнення до кримінальної відповідальності винних та ще більше донатів на ЗСУ.