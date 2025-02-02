Вбивство військового на АЗС: двом жителям Полтавщини повідомлено про підозру

Співробітник ТЦК був застрелений під час супроводу військовозобов'язаних на заправці в Пирятині. Двох нападників затримали. Їм оголосили підозри.

Зловмисниками виявилися двоє жителів Лубен та Полтави. Одному з них інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Що відомо про злочин

31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані.

Нагадаємо, що на інцидент відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.