В Умані вбили військового і викрали його авто: поліція затримала шістьох підозрюваних

Черкаські поліцейські затримали шістьох осіб, які побили насмерть військовослужбовця та викрали його авто. Подія сталася у лютому в місті Умань.

Тіло загиблого чоловіка в автомобілі виявили місцеві жителі. Правоохоронці з'ясували, що загиблий – військовослужбовець. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Що відомо про побиття та вбивство військовослужбовця в Умані

Після проведення слідчих дій з'ясували, що 44-річний потерпілий мав грошовий борг перед своєю знайомою. Жінка вирішила залучити своїх товаришів, щоб вони "вибили" гроші з чоловіка. Зловмисники вже мали проблеми з законом раніше.

Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім — битою. У рахунок "компенсації" за борг, вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого зловмисники поклали до багажника, а коли виявили, що він помер — кинули авто з тілом на вулиці,

– повідомляють у Нацполіції.

Повідомляється, що підозрювані – жителі Умані. Це чоловіки 30, 32, 39, 45, 50 років та 50-річна жінка. Після затримання їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затримання підозрюваних: дивіться відео Нацполіції

Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, один – під домашнім арештом, а перебування ще одного співучасника відновлюється. Санкція найтяжчої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Трьом зловмисникам інкримінують відповідні підозри:

умисне вбивство;

незаконне заволодіння транспортним засобом;

незаконне зберігання наркотичних засобів.

Інших трьох порушників підозрюють у таких злочинах:

незаконне заволодіння транспортним засобом;

наруга над тілом;

приховування злочину.

Нагадаємо, що у вівторок, 8 квітня, правоохоронці затримали чоловіка, який готував замах на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Зловмисник мав подвійне громадянство та переховувався від поліції. У березні 2024 року цей чоловік вбив військового на Салтівці.