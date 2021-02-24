Вбивство за 100 тисяч доларів: з'явилося нове відео резонансного злочину у Харкові

Грошовий борг у 100 тисяч доларів став причиною вбивства чоловіка, яке сталося у Харкові 22 лютого. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідство по кримінальній справі триває. Зараз вже встановлено, що чоловіки не поділили того вечора гроші. Покійний заборгував 100 тисяч доларів.

Читайте також Вбивство біля харківського супермаркету: поліціянти затримали підозрюваного

Того вечора відбулась зустріч між кількома чоловіками, щоб вирішити фінансове питання — один із них начебто заборгував іншому близько 100 тисяч доларів США. Разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще кілька його знайомих,

— повідомила керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова

Під час спілкування між підозрюваним та іншими особами виник конфлікт, під час якого підозрюваний дістав пістолет і зробив постріл в одного з опонентів, після чого поїхав з місця події на власному автомобілі. Від отриманого поранення потерпілий помер.

П робіг кілька метрів з пробитою головою

Фрагмент скандалу в провулку Отакара Яроша в Харкові, що завершився вбивством чоловіка, зафіксований камерами відеоспостереження. Відео розмістили в телеграм-каналі "Труха".

На ньому видно, як постраждалий, вже після пострілу в голову, пробіг кілька метрів і без духу впав посеред дороги. До нього підійшли перехожі.

Провину вбивці ще треба довести

Зловмисника затримали вже за декілька годин. Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції № 3.

На місці події вилучені необхідні докази / Харківська обласна прокуратура

В прокуратурі підкреслюють, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.