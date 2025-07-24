Жорстоко зарізав жінку у Дніпрі: поліція затримала 14-річного підозрюваного

23 липня біля банкомата у Дніпрі підліток напав на незнайому жінку. Завдав ножових поранень і втік з місця злочину.

Станом на 24 липня правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного підлітка, повідомляє 24 Канал, посилаючись на Дніпровську обласну військову прокуратуру.

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Повідомлення про злочин надійшло до поліції вранці 23 липня. За попередньою інформацією, хлопець завдав жертві декілька ножових поранених, внаслідок яких 37-річна потерпіла померла на місці.

Затримання підозрюваного

14-річного хлопця, причетного до скоєння умисного вбивства, затримали. У нього вилучили ніж, який він придбав напередодні, зі слідами крові та направили на експертизу.

Неповнолітньому вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Євгеній Корнієнко наполягав на застосуванні найсуворішого запобіжного заходу з огляду на характер і мотиви злочину. Суд підтримав позицію прокурора.

Як повідомляють в прокуратурі, метою вбивства не було заволодіти майном потерпілої. Досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, напередодні сталася ще одна трагедія. 44-річний житель Рівненського району через ревнощі облив себе та 41-річну дружину бензином і підпалив у автомобілі.