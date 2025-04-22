Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

До теми Бив дитину ножем у живіт: на Дніпропетровщині поліцейські затримали вбивцю

Які деталі вбивства жінки у Харкові

Правоохоронці розповіли, що 21 квітня до районного управління поліції у Харкові надійшло повідомлення, що в одному з магазинів по вулиці Раєвської охоронець виявив тіло жінки без ознак життя. Під час огляду на тілі 52-річної потерпілої поліцейські виявили колоті – різані рани.

Далі поліція за відео з камер спостереження встановила автомобіль, на якому пересувався зловмисник, а згодом і його місцеперебування.

Завдяки злагодженим діям оперативників та слідчих на місці події одразу був проведений огляд та виявлені ті деталі, які допомогли розкрити злочин "по гарячих слідах". Нападником виявився 71-річний пенсіонер, житель міста, якого слідчі затримали,

– розповів заступник начальника ХРУП № 1 Сергій Ліннік.

Після того, як чоловік скоїв цей жахливий злочин, він відібрав у загиблої значну суму грошей – 77 280 гривень та 215 євро.

Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили докази його причетності до злочину.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки на ринку у Харкові / Фото поліції Харківщини

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями Кримінального кодексу України про умисне вбивство та розбій. Чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.