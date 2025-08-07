Правоохоронці затримали львів'янина за підозрою у вбивстві. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Нацполіцію.

Що відомо про вбивство жінки у Львові?

Вночі 6 серпня на вулиці Ждахи знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місце події одразу прибули поліцейські, слідчі та криміналісти. За інформацією правоохоронців, загиблою виявилася 40-річна львів'янка.

Як виявилося, тієї ночі жінка разом із 58-річним знайомим влаштували алкогольне застілля в гаражі. Внаслідок цього між ними виникла суперечка, що швидко переросла в неконтрольовану бійку. Під час сутички чоловік жорстоко задушив жінку.



Підозрюваний у вбивстві / Фото Нацполіція

Зловмисника затримали за підозрою у скоєнні умисного вбивства. За це йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

