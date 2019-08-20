Вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко: як живе Іванівка після страшної трагедії

Жахливе вбивство, що сколихнуло всю Україну, сталося ще у червні. В селі Іванівка, що на Одещині 26-річний Микола Тарасов напав на свою сусідку 11-річну Даринку Лук’яненко. Як зараз сім’я ймовірного вбивці уживається в селі та яка там атмосфера – далі.

Сім’я Тарасових досі мешкає у селі. Вони майже не виходять із власного дому. Про це розповів батько вбитої Даринки Лук’яненко, Сергій, в коментарі "Обозревателю".

До теми: Чому Микола Тарасов міг убити Дарію Лук'яненко: гучні деталі з дитинства імовірного вбивці

Ми живемо в одному селі, але намагаємося з ними не перетинатися. Вони сховалися в своєму будинку, сидять там,

– сказав він.

А ось на місцевому ринку Тарасові більше не працюють. Їх кіоск був розташований прямо навпроти торговельної точки батьків вбитої дівчинки. Проте після жахливої трагедії люди вигнали Тарасових з ринку. Втім, ті намагалися повернутися.

"Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився і в усьому зізнався. Тому і йому не дали працювати", – розповів Сергій Лук’яненко.



Ятка на ринку в Іванівці, яка належала Тарасовим/ скрін із відео

У селі так жорстоко ставляться до сім’ї ймовірного вбивці, бо певні: батьки допомагали сину приховати злочин.

У цьому впевнені і родичі Дарини Лук'яненко.

"Інакше навіщо під час пошуків вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб із його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якщо б вони брали його для заготовок, то достатньо взяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася ціла упаковка?" – розповів Сергій Лук’яненко.



Розбите вікно у будинку Тарасових в Іванівці/ скрін із відео

Загалом в Іванівці зараз настрої людей дещо заспокоїлися. Хоч до Тарасових і ставляться негативно, проте деякі жителі прощають їх. Вони кажуть: Тарасові начебто уже пройшли детектор брехні і довели, що невинні.

Про Даринку у селі досі згадують. Друзі й рідні дівчинки викладають в мережі кліпи, де вона співає і танцює. Люди все ще не можуть змиритися з тим, що її більше немає.

Ще в музичній школі вона записалася на танці, потім перевелася в свою школу. У неї там була акробатика, вона на місток ставала, шпагат робила. Ми завжди переживали, щоб вона щось собі не пошкодила. А ще вона співала і мріяла стати відомою,

– пригадав батько вбитої дитини.

Що відомо про вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко?

Про зникнення дитини стало відомо ввечері 13 червня. Дівчинка зникла посеред білого дня по дорозі на танцювальний гурток у рідному селі Іванівка, що на Одещині. Пошуки тривали 6 днів. У них, окрім поліцейських, брали участь військові та волонтери.

Врешті тіло дитини знайшли у вигрібній ямі на сусідському подвір’ї. У вбивстві зізнався 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив.

За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Наразі Тарасов під арештом, суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Тепер підохрюваному призначили психіатричну експертизу.