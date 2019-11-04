Вбивство 14-річної дівчинки на Одещині: хлопець подарував її телефон іншій

У вбивстві 14-річної Дар'ї Дробот на Одещині підозрюють 15-річного хлопця, який гуляв разом з нею в день зникнення дівчинки. Обоє були учнями однієї школи – №71, що в Одесі.

Причиною смерті дівчинки стало удушення, повідомляє УНН.

Читайте також: Київська школярка на перерві вистрибнула з вікна: відома причина трагедії

Підозрюваного у скоєному хлопця затримала поліція, він переховувався у своїх знайомих. Правоохоронці також знайшли у знайомої підлітка мобільний телефон загиблої. За словами молодої жінки, 15-річний юнак подарував їй цей телефон.

Мотивами вбивства могли стати неприязні стосунки між хлопцем та дівчинкою, які раптово виникли на ґрунті вживання алкоголю.

У школі розповіли, що Даша була з благополучної сім'ї, на обліку ніде перебувала.

Що відомо про вбивство Дар’ї Дробот на Одещині?

2 листопада 14-річна дівчинка поїхала разом з друзями відпочивати за місто і ввечері не повернулася додому. Правоохоронці знайшли дитину мертвою наступного дня в лісосмузі Лиманського району Одещини.

Друзі загиблої дівчинки розповіли, що в день відпочинку вона пішла кудись із хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись повернення дівчини та хлопця, решта приятелів роз’їхалася по домівках.

Поліція розслідує справу як умисне вбивство і вже затримала 15-річного хлопця, який переховувався у знайомих.