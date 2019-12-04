Вбивство 3-річного сина депутата Соболєва: фото карабіна, з якого стріляв кілер

Зброя, з якої зловмисник здійснив смертельний вистріл у сина депутата Київради Вячеслава Соболєва, 3-річного Олександра, не є високоточною та призначеною саме для снайперської стрільби.

До такого висновку дійшли слідчі, а знімок карабіна на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Усе, що відомо про трагедію: Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину

Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 міліметра зі, схоже, недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision, скоро надійде для дослідження експертів як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині Вячеслава Соболєва увечері 1 грудня,

– пише він.

За словами Шевченка, організатори та виконавці злочину не обтяжували себе пошуком дорогої зброї і ретельним плануванням, а просто взяли "перше, що потрапило під руку".

"Дешево, сердито і доступно", – коментує він вибір зброї.

У МВС нагадують: спіймати злочинців, які готували замах на Соболєва і з необачності вбили його сина, вдалося завдяки злагодженим діям оперативників і криміналістів. Вони вчасно встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на кімнату хостелу на вулиці Тарасівський. Тому далі знайти підозрюваних було лиш справою техніки.

Увага! 3 грудня поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина:

Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.

Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним нема й 20 років.

Вони відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.

Кого підозрюють у злочині? Обидва затримані – колишні бійці АТО.



Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". Проте, 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.



Його напарником у злочині став товариш по батальйону на прізвище Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.