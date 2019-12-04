02:05
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      20:41, 3 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Вбивство 3-річного сина депутата Соболєва: фото карабіна, з якого стріляв кілер

      393 Читать новость на русском
      Куля влучила у малолітнього сина депутата, який перебував в авто / РБК-Україна

      Зброя, з якої зловмисник здійснив смертельний вистріл у сина депутата Київради Вячеслава Соболєва, 3-річного Олександра, не є високоточною та призначеною саме для снайперської стрільби.

      До такого висновку дійшли слідчі, а знімок карабіна на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

      Усе, що відомо про трагедію: Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину

      Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 міліметра зі, схоже, недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision, скоро надійде для дослідження експертів як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині Вячеслава Соболєва увечері 1 грудня,
      – пише він.

      За словами Шевченка, організатори та виконавці злочину не обтяжували себе пошуком дорогої зброї і ретельним плануванням, а просто взяли "перше, що потрапило під руку".

      "Дешево, сердито і доступно", – коментує він вибір зброї.

      У МВС нагадують: спіймати злочинців, які готували замах на Соболєва і з необачності вбили його сина, вдалося завдяки злагодженим діям оперативників і криміналістів. Вони вчасно встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на кімнату хостелу на вулиці Тарасівський. Тому далі знайти підозрюваних було лиш справою техніки.

      Увага! 3 грудня поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина:

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
      • Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним нема й 20 років.
      • Вони відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.

      Кого підозрюють у злочині? Обидва затримані – колишні бійці АТО.

      Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". Проте, 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.

      Його напарником у злочині став товариш по батальйону на прізвище Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.

      Пожежа у Києві: загорілась елітна новобудова у "Новопечерських липках"
      3 грудня
      3649
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Замах на Соболєва Вбивство Кримінальні новини Діти і неповнолітні Міністерство внутрішніх справ Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: заява свідка і відтворення подій того дня
      Віталій Дейнега 166
      сьогодні , 00:48 Одіозного Онищенка затримали в Німеччині: факти про олігарха-втікача
      Ірина Вихрущ 3582
      3 грудня , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      1033
      сьогодні , 00:10 Звільнення Труби: кому вигідне та від чого відволікає увагу
      Антон Голобородько 320
      3 грудня , 22:16 Головні новини 3 грудня: скандал з Трубою, затримання Онищенка, нафтовий контракт з Росією
      Ірина Кошанська 1686
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук