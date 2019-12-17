Вбивство 3-річного сина Соболєва: слідство підозрює 25-річного росіянина в організації замаху

Прокуратура Києва заявила, що встановила чоловіка, який, за версією слідства, організував замовне вбивство депутата В'ячеслава Соболева у центрі Києва, в результаті якого загинув його 3-річний син. Його оголосять в міжнародний розшук.

Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного громадянина Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО Андрія Лаврегу, який мав досвід участі у бойових діях. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Цікаво: Замах на депутата Соболєва: відомо, як кілер готувався у готелі до нападу

Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ Києва, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тисяч доларів, на що останній погодився.

Для реалізації плану організатор надав Лаврезі інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи. Також він забезпечив убивцю вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у телеграмі, а напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.

У цей час, за версією слідства, виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся Соболєв. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру росіянину в організації вбивства на замовлення за ч. 2 ст. 15, п. 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover . У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років, вони колишні бійці АТО.

Хлопці відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.

3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика – Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.

Соболєв також заявив, що до вбивства його трирічного сина можуть бути причетними 9 осіб:

До речі! Суддя Ємельянов, якого пов'язують із замахом на Соболєва, прокоментував вбивство дитини: деталі