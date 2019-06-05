Вбивство 5-річного хлопчика: для голови поліції Київщини вигадали покарання – поїздка на Донбас

Через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Згодом він відбуде до зони проведення Операції об'єднаних сил на окупованому Донбасі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що Ценова звільнили з посади, але наразі він перебуває в розпорядженні, бо "такий порядок служби", пише "Інтерфакс".

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Аваков додав, що найімовірніше Ценов відбуде до зони ООС і буде там із двома іншими поліцейськими рядовими керувати певною ділянкою кордону.

Ценов несе політичну відповідальність: ми йому ставимо в провину недостатньо кваліфіковану роботу з кадрами,

– сказав Аваков

До слова, Дмитро Ценов сам попросив направити його до зони проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила Тлявовина.

Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова: