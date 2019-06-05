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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика: для голови поліції Київщини вигадали покарання – поїздка на Донбас

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      Голова поліції Київської області Дмитро Ценов
      Голова поліції Київської області Дмитро Ценов / kyiv.npu.gov.ua

      Через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Згодом він відбуде до зони проведення Операції об'єднаних сил на окупованому Донбасі.

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що Ценова звільнили з посади, але наразі він перебуває в розпорядженні, бо "такий порядок служби", пише "Інтерфакс".

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      Аваков додав, що найімовірніше Ценов відбуде до зони ООС і буде там із двома іншими поліцейськими рядовими керувати певною ділянкою кордону.

      Ценов несе політичну відповідальність: ми йому ставимо в провину недостатньо кваліфіковану роботу з кадрами,
      – сказав Аваков

      До слова, Дмитро Ценов сам попросив направити його до зони проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила Тлявовина.

      Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Києва Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція Розслідування Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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