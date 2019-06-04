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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика: голова поліції Київщини подав у відставку

      410 Читать новость на русском
      Дмитро Ценов
      Дмитро Ценов / Нацполіція

      Через вбивство п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Він проситься в зону ООС.

      Заяву Ценова задовольнять, про це сказав голова Нацполіції Сергій Князєв журналістам вночі після акціїї активістів під стінами МВС. Вони вимагають покарати винних у смерті дитини.

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      Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил.

      Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС,
      – сказав він.

      Водночас через трагічну смерть дитини від посад відсторонили керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини. Наразі вирішують, чи залишаться вони у лавах правоохоронців. 

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

      blog_ava
      Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські
      3 червня
      39886
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Князєв Новини Києва Розслідування Поліція Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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