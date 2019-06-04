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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: активісти скликають масштабний мітинг по всій Україні

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      Мітинг "Безкарність вбиває"
      Мітинг "Безкарність вбиває" / Facebook // Аліна Бондар

      Через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому активісти скликають другий – вже всеукраїнський – мітинг під управліннями поліції усіх міст.

      Акція називається "Безкарність вбиває". Відбудеться вона 4 червня о 19 годині по всіх містах України. Активісти закликають людей не бути байдужими та прийти, оскільки вбивство 5-річного Кирила – це трагедія не лише однієї родини, а всього українського суспільства. 

      Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      "Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк. Це про те, що непокаране зло зростає. Це про те, що мусора можуть вбити дитину і їм нічого не буде.
      Це про відсутність жодної політичної відповідальності у керівництва відомства і країни. Це про наше з вами виживання", – зазначив активіст Роман Сініцин.

      3 червня, коли стало відомо про смерть Кирила, відбулась акція під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві. Обурені протестувальники хотіли дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться. Активісти принесли під будівлю дітячі іграшки, свічки, квіти, а на асфальті написати "Вбивці!". На ранок 4 червня цей напис працівники МВС стерти не змогли, тож вирішили залити ще одним шаром асфальту.


      Напису "Вбивці!" в МВС позбулися

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх швидко затримали і 4 червня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід – по 60 діб під вартою без права внесення застави. 

      Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове проникнення. Витягнути її так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

       

       

      вбивство 5-річного кирила тлявова: хроніка подій
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      Теги: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Новини України Протести Новини Києва Діти і неповнолітні Жертви
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