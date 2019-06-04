Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: активісти скликають масштабний мітинг по всій Україні

Через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому активісти скликають другий – вже всеукраїнський – мітинг під управліннями поліції усіх міст.

Акція називається "Безкарність вбиває". Відбудеться вона 4 червня о 19 годині по всіх містах України. Активісти закликають людей не бути байдужими та прийти, оскільки вбивство 5-річного Кирила – це трагедія не лише однієї родини, а всього українського суспільства.

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"Це про Індила, Врадіївку і Катю Гандзюк. Це про те, що непокаране зло зростає. Це про те, що мусора можуть вбити дитину і їм нічого не буде.

Це про відсутність жодної політичної відповідальності у керівництва відомства і країни. Це про наше з вами виживання", – зазначив активіст Роман Сініцин.

3 червня, коли стало відомо про смерть Кирила, відбулась акція під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві. Обурені протестувальники хотіли дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться. Активісти принесли під будівлю дітячі іграшки, свічки, квіти, а на асфальті написати "Вбивці!". На ранок 4 червня цей напис працівники МВС стерти не змогли, тож вирішили залити ще одним шаром асфальту.



Напису "Вбивці!" в МВС позбулися

Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх швидко затримали і 4 червня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід – по 60 діб під вартою без права внесення застави.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове проникнення. Витягнути її так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.