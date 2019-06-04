Вбивство 5-річного хлопчика: поліція спростовує версію, що стріляли четверо поліцейських

Інформація, яку розповсюджує координатор організації С14 Сергій Мазур, що до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова можуть бути причетними четверо правоохоронців, не відповідає дійсності.

Про це у коментарі 24 каналу заявив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Координатор С14 Сергій Мазур на своїй сторінці у соцмережах завив про те, що до вбивства причетні четверо поліцейських. "Двоє з них – "підозрювані", інші – "свідки". Обидва, які зараз уже під вартою, кажуть, що вони були на місці подій, але точно не стріляли", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Як пояснив 24 каналу Тракало, ця інформація неправдива. За його словами, на місці події перебували лише два співробітники поліції.

Крім того, джерела 24 каналу у поліції підтверджують інформацію про те, що за версією слідства, в будинку, де відпочивали підозрювані, окрім дорослих були також діти. Окремо зазначається, що решта дорослих, присутніх на місці події, були цивільними особами.

Що відомо про вбивство хлопчика?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх швидко затримали і 4 червня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід – по 60 діб під вартою без права внесення застави.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове проникнення. Витягнути її так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

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