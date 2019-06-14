Вбивство 5-річного хлопчика: причетний до оцінки поліцейського суддя раніше і сам збив дитину

Часто ми недооцінюємо владу суддів. Вони не лише вирішують наші спори, але й впливають на привабливість країни для інвесторів, державну чи навіть особисту безпеку кожного з нас. Минуло тижня всю країну сколихнула жахлива звістка про смерть 5-річного хлопчика від вогнепального поранення в голову. Поліцейського, якого підозрюють у вбивстві, ще у 2016 році мали б звільнити з посади.

НЕчесть тижня

Тоді колишній прапорщик міліції та новоспечений патрульний поліції не пройшов атестацію. Він і близько не набрав мінімальної кількості балів на тестуванні знань та навичок. За що й був звільнений через профнепридатність.

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Але суддя Окружного адміністративного суду Києва Дмитро Костенко поновив поліцейського на посаді та зобов’язав виплатити йому компенсацію за час прогулу. Розглядаючи справу, він вирішив, що знання законодавства та мінімальні розумові здібності не є потрібними у новій поліції. І взагалі патрульного не мали атестувати, а одразу перевести на цю посаду при реформуванні міліції.

У день смерті хлопчика, суддя Дмитро Костенко успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання. Всупереч негативному висновку Громадської ради доброчесності, Вища кваліфкомісія суддів визнала його таким, що відповідає посаді. У своєму висновку ГРД звернула увагу, що суддя вже 13 місяців розглядає позов, який за законом мав би розглядати місяць.



НЕчесть тижня – суддя Дмитро Костенко

Справа стосується ймовірної брехні Ольги Ступак – судді Верховного суду. Члени ГРД уже понад рік намагаються через суд здобути доказ, що Ступак отримала службову квартиру на підставі підробленого документа та стала суддею Верховного Суду завдяки брехні.

Також ГРД звернула увагу на те, що у березні 2017 року Костенко збив 15-річну дівчину. Вона отримала тілесні ушкодження. За словами очевидців суддя не захотів стояти у корку, а на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де і збив школярку. Жодного покарання за це він не поніс. До відповідальності притягнули батька дівчинки.

Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Окружного адміністративного суду Києва Дмитро Костенко, який наражає громадян на небезпеку не лише своїми рішеннями, а й на дорозі.

Честь тижня

Чимало суддів у цій країні краще, ніж Костенко дбають про нашу з вами безпеку. Вони щодня розглядають кримінальні справи та відправляють злочинців за ґрати, декого довічно. У вересні 2016 року в Україні нараховувалось більш, ніж півтори тисячі довічно засуджених. Про це повідомляє Українська гельсінська спілка.

Проте, правозахисники наголошують, що серед засуджених на довічне ув'язнення є й ті, кого засудили помилково. Ба більше, вони не мають надії на зменшення покарання, навіть коли вони повністю спокутували вину та вже не становлять загрози для оточуючих. Хоча Кримінальний кодекс передбачає помилування Президентом, однак такі помилування є скоріше винятковими і не є реалістичною перспективою для більшості засуджених.

Судді ЄСПЛ переконані, що засуджені до довічного позбавлення волі мають право знати, коли та на підставі яких критеріїв може бути розглянуте питання про їхнє дострокове звільнення. При цьому право на розгляд цього питання не означає, що засудженого звільнять.



Серед засуджених на довічне ув'язнення є й ті, кого засудили помилково

Звільнення можливе лише за умови, якщо зникнуть обґрунтовані "пенологічні підстави" для ув'язнення. Тобто ознаки, які свідчать, що людина залишається небезпечною для суспільства. На це також вказав Європейський комітет із запобігання катуванням у своїй доповіді після візиту в України у 2016 році.

Ув'язнення людини, яка втратила суспільну небезпечність, може прирівнюватись до катувань та приниження людської гідності. Суддя Роменського суду Сумської області прийшла до висновку, що норми Кримінального кодексу України, які забороняють скорочувати строк ув'язнення довічно засудженим, суперечать Конституції України.



Честь тижня – суддя Інна Машина

Інна Машина перша суддя в Україні, яка замінила довічне ув'язнення на 20 років позбавлення волі за умови належної поведінки. Детально проаналізувавши характеристику засудженого, українське та міжнародне законодавство, суддя не побоялась винести непопулярне рішення. Машина зменшила строк засудження і дала надію чоловікові, вийти з в'язниці до 50 років. Скорочення строку підтримали також працівники колонії, які підтвердили, що чоловік не є небезпечним.

Премію "Честь тижня" за детальне вивчення законодавства при аналізі справи довічно ув’язненого отримує суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Інна Машина.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.