Вбивство 5-річного хлопчика: серед підозрюваних є жінка

П’ятирічного Кирила у Переяславі-Хмельницькому поранили з рушниці, а не з табельної зброї. Серед підозрюваних – жінка, яка цю рушницю сховала.

Підозрювані у злочині табельну зброю не використовували, про це глава МВС Арсен Аваков сказав журналістам у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

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Аваков заявив, що "виїхали постріляти" 4 людини. Вони були п’яними, однак адвокати підозрюваних це заперечують.

Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то у тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі,

– додав міністр.

Він також підкреслив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних. Серед них – четверо тих, хто стріляв, та жінка.

"Хто саме (стріляв – 24 канал) визначить слідство, може, всі, може один, чия куля і так далі. Також та жінка, яка заховала ту рушницю, і таким чином сприяла приховуванню злочину – це теж необхідно кваліфікувати, але це справа наразі ДБР", – сказав Аваков.

Слідчі вважають, що до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому може бути причетний неповнолітній син одного з підозрюваних поліцейських. Ще двох осіб розшукують.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали прогнозів через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

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Який запобіжний захід обрав патрульним суд і що їм загрожує?

Івана Приходька та Володимирова Петровця триматимуть під вартою 2 місяці без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Приходько Іван – 31 рік, за освітою слюсар, працював у ДАІ, був звільнений з поліції, але потім його відновили. Володимир Петровець: 42 роки, за освітою водій-пасічник, працював у ДАІ, мав високі посади, також був звільнений з правоохоронних органів і поновлений згодом.

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