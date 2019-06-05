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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика: серед підозрюваних є жінка

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      Серед підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила є жінка, – Аваков
      Серед підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила є жінка, – Аваков / Getty Images

      П’ятирічного Кирила у Переяславі-Хмельницькому поранили з рушниці, а не з табельної зброї. Серед підозрюваних – жінка, яка цю рушницю сховала.

      Підозрювані у злочині табельну зброю не використовували, про це глава МВС Арсен Аваков сказав журналістам у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

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      Аваков заявив, що "виїхали постріляти" 4 людини. Вони були п’яними, однак адвокати підозрюваних це заперечують.

      Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то у тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі,
      – додав міністр.

      Він також підкреслив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних. Серед них – четверо тих, хто стріляв, та жінка.

      "Хто саме (стріляв – 24 канал) визначить слідство, може, всі, може один, чия куля і так далі. Також та жінка, яка заховала ту рушницю, і таким чином сприяла приховуванню злочину – це теж необхідно кваліфікувати, але це справа наразі ДБР", – сказав Аваков.

      Слідчі вважають, що до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому може бути причетний неповнолітній син одного з підозрюваних поліцейських. Ще двох осіб розшукують. 

      Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали прогнозів через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

      Читайте також: Похорон 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому: фото 18+

      Який запобіжний захід обрав патрульним суд і що їм загрожує?

      Івана Приходька та Володимирова Петровця триматимуть під вартою 2 місяці без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Приходько Іван – 31 рік, за освітою слюсар, працював у ДАІ, був звільнений з поліції, але потім його відновили. Володимир Петровець: 42 роки, за освітою водій-пасічник, працював у ДАІ, мав високі посади, також був звільнений з правоохоронних органів і поновлений згодом.

      Що відомо про розгляд справи вбивць-поліцейських: дивіться відео

       українці вимагають відставки авакова через вбивство дитини

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      Теги: Новини України Новини Києва Розслідування Новини політики Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
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