Три справи, за які Аваков не взяв відповідальності: вбивство 5-річного хлопчика

Чи можемо ми почуватись у безпеці в рідній країні? Просто на вулиці мегаполіса чи навіть у подвір'ї свого будинку? Якщо трапиться злочин, чи зреагує поліція? А якщо злочинцями виявляться правоохоронці, хто відновлюватиме справедливість? Вражаюча історія із загибеллю 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому – це відповідь на усі ці питання.

Те, що поліція не береже, а може стати по той бік барикад, українці добре відчули на власній шкурі під час подій Революції гідності. Силовики били та вбивали мітингарів, а під суд згодом потрапила мізерна частина отих перевертнів у погонах.

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Багатьом вдалося уникнути від відповідальності і навіть потрапити до нової вже реформованої поліції. Про ці факти журналісти казали не раз та вказувати на конкретні персоналії.

Закликали до дій головного піарщика усієї цієї реформи – міністра МВС Арсена Авакова. Але очільник відомства удавав, що нічого не відбувається, що реформована силова структура працює на "ура", а журналісти хіба розганяють зраду.



Арсен Аваков

Давайте згадаємо кілька епізодів, коли очільник МВС мав взяти на себе відповідальність і цього не зробив.

Розстріл поліції охорони

У грудні 2016 року "КОРДівці", які сиділи в засідці та чатували на злочинців, в упор розстріляли групу поліції охорони, яка приїхала через спрацювання сигналізації в одному із будинків.



Обстріл машини поліції

Усе це сталося нібито через неузгодженість дій двох структур. Нібито це банальна помилка, проте в момент п’ятеро загиблих. Вже тоді очевидним був той факт, що трагедія сталася через непрофесіоналізм вищих поліцейських чинів, що керували операцією.

Хоча здебільшого висувалися версії про випадковий збіг або ж непрофесійні дії поліцейських, які врешті загинули. Усю провину переклали на покійників.

А Міністр МВС Аваков жодним чином не прокоментував ситуацію. Він не промовив ані слова ні перед телекамерами, ні у власному Facebook. Вже тоді на його адресу лунали заклики піти із посади. Проте такий трагічний факап у підконтрольному йому відомстві не здався Авакову достатньою причиною подати у відставку.

Підкидання зброї бізнесмену

У 2017 році ціла група маски-шоу навідалась до будинку бізнесмена Тимофія Кохновича. Слідчі шукали зброю – і таки знайшли. Точніше самі її підкинули, але у протокол вписали, що знайшли.



Тимофій Кохнович

І почали зухвало шити бізнесмену справу про незаконне зберігання зброї, шантажувати його екстрадицією до Білорусі, звідки він родом, та вимагати хабар.

Проте перевертні у погонах не врахували, що у будинку Кохновича було встановлене відеоспостереження, тому фальсифікація була доведена. Більше того – справа проти Кохновича була спеціально сфабрикована, аби взяти його на гачок та вимагати гроші.

До суду за фальсифікацію правоохоронці таки дійшли, але перед Фемідою постав лише один слідчий, хоча діяла ціла група у змові із прокурором. Гідної реакції від керівництва МВС не було ані тоді, ані згодом.

Такі "переатестовані" правоохоронці несуть службу в тепер вже без перебільшення "реформованій" поліції. Хіба може хтось із нас чекати від такої поліції захисту, коли ти сам в будь-який момент можеш стати її жертвою?

Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому

Трагедія в Переяслав-Хмельницькому, яка за живе зачепила тисячі українців. Граючись зі зброєю "правоохоронці" вбили дитину. Так, були вони в той момент не на службі, а вважай звичайними громадянами, які скоїли злочин. Уся країна спостерігала за тим, як це зло намагалися приховати.

Подію намагалися кваліфікувати, як нещасний випадок, стверджуючи, що хлопчик упав і вдарився головою. Вже потім, коли через резонанс шила в мішку не могли сховати, були змушені перекваліфікувати справу.

Резонанс пролив світло і на цікаві факти, що Петровець та Приходько не мали б сьогодні носити поліцейську форму. Якби не кілька "але".

Іван Приходько у 2016 році вже був звільнений з поліції за невідповідність. Однак, наступного дня був відновлений на посаді за рішенням Окружного адмінсуду Києва. Так само і Володимир Петровець під час реформи поліції у 2015 році був звільнений з правоохоронних органів. Проте йому вдалося відновитися та продовжити службу.

Цим обом чоловікам так кортіло працювати саме у поліції, що вони відчайдушно боролися за свої посади усіма можливими методами. Може, саме через відчуття вседозволеності, сили та можливості отак просто гратися зі зброєю у населеному пункту між будинків?



Петровець та Приходько

Убивство дитини стало останньою краплею й хвиля мітингів перед будівлями МВС прокотилася по всій країні. Люди відчули, що поліція – це не захист. Вона убиває. Відповідальне за це й керівництво, яке має визнати помилку та піти.

Щоб хоч трохи заспокоїти народ, на публіку виставили очільника Київської обласної поліції Дмитра Ценова та оголосили, що він буде звільнений з посади.



Дмитро Ценов

Оце відповідальне рішення! Оце суворе покарання! Відправимо його в ООС, в окопи, нехай там спокутує свою провину. Проте вже за кілька днів Ценова і призначають в ООС керівником тамтешніх поліцейських сил.

А окопи, в яких як було обіцяно, що сидітиме Ценов – це комфортний кабінет із шкіряним кріслом та кондиціонером у Краматорську, який насправді дуже далекий від передової та тих справжніх окопів. Отак цинічно усіх пошили у дурні. Ніби і звільнили винного у трагедії, а насправді підвищили.

Так само і міністр МВС, який не бажає добровільно йти з посади навіть після такого ганебного випадку. В міністра все добре, а його логіка проста – він не може прощатися із кріслом через косяки підлеглих.

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Аваков вважає, що він тут ні до чого. І ані історія в Княжичах, ані із сфабрикованою справою Кохновича на переконання Авакова не є результатом псевдореформ – це прикра випадковість.