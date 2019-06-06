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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика: у МВС розповіли про "покарання" для начальника поліції Київщини

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      У МВС пояснили переведення начальника поліції Київщини в ООС після вбивства 5-річного хлопчика
      У МВС пояснили переведення начальника поліції Київщини в ООС після вбивства 5-річного хлопчика / Нацполіція

      Переведення на Донбас начальника поліції Київщини Дмитра Ценова після смерті 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому однозначно не є підвищенням.

      Робота в зоні ООС є складнішою, про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, пише "Громадське". 

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      Генерал поліції Дмитро Ценов подав рапорт про відставку та заявив про переведення на Донбас 3 червня – після смерті хлопчика, у вбивстві якого підозрюють п’яних поліцейських. Національна поліція уже призначила його головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.

      Варченко зазначає, що "це однозначно не підвищення" і ця робота є складнішою.

      Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням. Зона ООС це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються і стандартні для Києва процеси і нестандартних для Києва, наприклад оперативне реагування внаслідок обстрілів. Треба йти в сіру зону 
      – пояснив він.

      Водночас радник міністра МВС зазначив, що Ценов впорається із тими завданнями, які стоять перед керівником поліції в ООС.

      "Там близько 1000 осіб він координує, його завдання представляти Нацполіцію в штабі ООС", – розповів Варченко.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      вбивство 5-річного кирила: останні новини 
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Операція Об'єднаних сил Поліція
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