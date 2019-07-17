Вбивство 5-річного Кирила Дятлова: новим керівником Нацполіції Київщини став Андрій Нєбитов

На Київщині з’явився новий очільник Нацполіції – Андрій Нєбитов. Його призначили після того, як закінчилось службове розслідування у справі вбивства 5-річної дитини в Переяславі-Хмельницькому.

Річ у тім, що у вбивстві малюка підозрюють правоохоронців. Дитину підстрелили 31 травня, а за декілька днів хлопчик помер у лікарні. Справа відразу ж набула розголосу. Через те що до вбивства дитини можуть бути причетні правоохоронці, у відставку 4 червня подав керівник поліції Київської області Дмитро Ценов. Заміну йому мали знайти до 28 червня. Проте призначення нового керівника відбулося аж тепер.

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Очолив поліцію Київської області Андрій Нєбитов. До цього він обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції. Рішення про призначення Нєбитова прийняли після завершення службового розслідування за фактом трагічної загибелі дитини у Переяславі-Хмельницькому.



Андрій Нєбитов – новий очільник Нацполіції Київщини/ прес-служба Національної поліції

Так, за результатами поліцейського розслідування, до відповідальності притягнули 12 працівників поліції. З них – 6 керівників районного відділу поліції звільнені з посад.

Важливо! 17 липня стало відомо також про нового підозрюваного у справі. Так, третій підозрюваний був присутнім при стрільбі і так само стріляв. ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту. Там було 4 особи, 2 – правоохоронці, 2 – цивільні особи. Одному із цивільних 17 липня оголосили підозру, він повнолітній.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Дятлова? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик Кирило Дятлов потрапив до реанімації з пораненням голови. Батьки знайшли його на вулиці в крові. Правоохоронці переконували, що хлопчик підсковзнувся і впав. Дитині зробили операцію, а медики шокували заявою – травма мала ознаки вогнепального поранення. Ввечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.



Під підозру у вчиненні злочину потрапили 2 поліцейських, які на той момент були п’яними.

Мовиться про старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходька. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця. Їм 4 червня обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео