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      Вбивство 9-річного Захара Черевко: бабуся дитини розповіла жахливі подробиці

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      Вбивство 9-річного Захара Черевко: бабуся дитини розповіла жахливі подробиці
      Вбивство 9-річного Захара Черевко: бабуся дитини розповіла жахливі подробиці / facebook.com/dtp.kiev.ua

      9-річного Захара Черевка знайшли вбитим 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця. Бабуся дитини згадує, що хлопчик був дуже товариською дитиною та дружив із своїм ймовірним вбивцею.

      Бабуся Захара розповіла, що хлопчик багато часу проводив із підозрюваним 30-річним Ярославом Богданом, пише "Обозреватель". Ймовірно, що зловмисник страждає на психічний розлад.

      Про вбивство: Зникнення та вбивство 9-річного Захара Черевка: як відбувався злочин

      Бабуся додала, що хлопчик часто ходив до Ярослава додому та грав з ним у комп'ютерні ігри.

      Вони дуже дружили, мало не обіймалися,
      – сказала жінка.

      Вона наголосила, що дуже здивувалася у той день, коли дитина вирішила взяти інтерв'ю у людей на вулиці. Хлопчик тоді одягнувся, взяв блокнот із ручкою та пішов.

      Мабуть, цей Ярослав так його і заманив на озеро, мовляв, будемо займатися розслідуваннями,
      – згадує бабуся.

      Ймовірний вбивця повернувся близько 22:00 після прогулянки у мокрому і брудному одязі. Він розповів, що "по смітниках лазив", а тому помився. Бабуся загиблого хлопчика каже, що 30-річний Ярослав міг страждати на психічний розлад.

      Років 10 тому в нього начебто була травма голови, і після цього він лікувався в психіатричній лікарні,
      – додала вона.

      Сусіди згадують, що 9-річний Захар Черевко любив кримінальні розслідування та мріяв стати поліцейським.

      Важливо: Суд обрав запобіжний захід ймовірному вбивці 9-річного Захара Черевка

      Що відомо про вбивство 9-річного Захара Черевка?22 червня у Києві зник 9-річний Захар Черевко. Хлопчик вийшов з дому близько восьмої години вечора брати інтерв'ю у перехожих та не повернувся. Наступного дня тіло хлопчика знайшли у Дарницькому районі в озері Вирлиця.

      У вбивстві Захара Черевко підозрюють 30-річного Ярослава Богдана. Він був близько знайомий з хлопчиком, оскільки є братом співмешканця матері Захара. Під час допиту підозрюваний у всьому зізнався та розповів деталі злочину. Натомість, водолази знайшли речові докази на дні озера.

      Ярослав Богдан, ймовірно, вбив хлопчика через сімейні образи. У день зникнення між братами та мамою дитини виник конфлікт, і він вирішив помститися. Ярославу Богдану загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Суд обрав йому уже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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      Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Києва Діти і неповнолітні Вбивство Захара Черевка Новини України
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