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      Вбивство адвоката Іванова біля СІЗО Кропивницького: поліція затримала підозрюваних – фото

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      Затримання підозрюваних / пресслужба Нацполіції у Кіровоградській області

      У Кропивницькому правоохоронці затримали 3 підозрюваних у вбивстві адвоката Олександра Іванова, якого розстріляли у серпні 2019 року біля місцевого СІЗО. Затриманих чоловіків підозрюють також у замаху на іншу людину.

      Відомо, що підозрюваним 45, 48 та 54 роки. Аби їх спіймати була проведена спецоперація під процесуальним керівництвом обласної прокуратури із залученням спецпідрозділів КОРД та роти поліції особливого призначення "Альфа". Про це інформує пресслужба управління карного розшуку поліції у Кіровоградській області.

      До теми: Вбивство адвоката у Кропивницькому: у лікарні помер другий постраждалий

      У рамках розслідування справи правоохоронці провели понад 40 обшуків, у результаті яких знайшли речові докази.


      Затримання підозрюваних/ пресслужба Нацполіції у Кіровоградській області

      Імовірні вбивці прибули на місце злочину на автомобілі та розстріляли адвоката з автомата. Вони також тяжко травмували його знайомого. Мотиви вбивства у поліції не називають.


      За результатами понад 40 обшуків, поліція знайшла речові докази/ пресслужба Нацполіції у Кіровоградській області


      Фахівці працюють з речовими доказами/ пресслужба Нацполіції у Кіровоградській області

      Злочинцям за скоєне загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

      Що відомо про резонансне вбивство Іванова у Кропивницькому? Невідомі розстріляли з автоматичної зброї адвоката Олександра Іванова вранці 22 серпня біля СІЗО №6 у Кропивницькому. Чоловік загинув на місці, за життя його знайомого боролися лікарі. Іванов – колишній начальник слідчого управління МВС України в Кіровоградській області (до 2011 року). Він був полковником міліції у відставці.

      За однією із версій, він – випадкова жертва нападу. Зловмисники намагалися вбити іншого чоловіка, на якого вже скоїли замах у квітні 2019 року. За іншою – причиною вбивства стала адвокатська діяльність Іванова.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Кропивницького Вбивство
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