Вбивство Аркадія Бабченка: ОБСЄ закликала Україну негайно розслідувати злочин
ОБСЄ закликала владу України провести детальне та негайне розслідування вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
Про це заявив у своєму Twitter президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір.
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"Відомого російського журналіста Аркадія Бабченка застрелели у його помешканні в Києві. Я закликаю владу України провести негайне, детальне та повне розслідування", — наголосив він.
Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій". Слід зазначити, що у лютому 2017 року журналіст виїхав з Росії через переслідування.
Хто такий Аркадій Бабченко? Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.
Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.