Вбивство Аркадія Бабченка: журналісти зібралися під посольством Росії

Зранку 30 травня під посольством Росії у Києві зібралися небайдужі люди, обурені вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка. Серед присутніх – в основному журналісти.

Як повідомляє кореспондент 24 каналу, журналісти переконані, що Аркадія Бабченка вбили через його професійну діяльність і називають це політичною стратою. Учасники акції принесли під стіни російського посольства квіти і фото Аркадія Бабченка.

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Багато хто прийшов, просто щоб вшанувати колегу і друга, інші – щоб показати, що боятися не потрібно і свободу слова не спинити.

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Як відомо, російського журналіста Аркадія Бабченка вбили ввечері 29 травня у Києві у власному помешканні. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.