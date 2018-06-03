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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Вбивство" Бабченка – рідкісна мить, коли світ позитивно заговорив про Україну, – Стаховський

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"Вбиство" Бабченко стало одним із небагатьох позитивних моментів, коли Україна потрапила на перші шпальти світових газет, – Стаховський / "Радіо Свобода"

Український тенісист Сергій Стаховський переконує, що раніше Україна з'являлася на перших шпальтах провідних світових видань через корупційні скандали, натомість ситуація із "вбивством" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стала одним із тих рідкісних моментів, коли про неї заговорили у позитивному ключі.

Таку заяву спортсмен зробив у коментарі ресурсу 112.ua.

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"Так, я про це дізнався 31 травня. У нас в роздягальні лежить вся преса: The New York Times, Financial Times і багато інших газети. Нарешті ми потрапили на перші шпальти світових газет. Раніше теж з'являлися, але тільки через корупційні схеми", – підкреслює він.

Крім того, Стаховський висловив захват від спецоперації СБУ з інсценування вбивства Аркадія Бабченка.

"Вітаю СБУ з супервдалою організацією операції. Молодці, що ще тут сказати. У деталях не знаю, бо не встиг все прочитати, але якщо вони затримали замовника та виконавця, знімаю капелюха, молодці. Те, що вся країна день нервувала, – це, звичайно, не зовсім добре. Але у підсумку всі вибухнули, всі були в шоці", – додав він.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка ЗМІ Сергій Стаховський Теніс Новини спорту Корупція
Джерело: 24 Канал
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