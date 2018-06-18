"Вбивство" Бабченка: з'явилася інформація про двох нових фігурантів

Оприлюднено інформацію про ще двох фігурантів у справі замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Перший із них – Тарас Стельмашенко, який нібито працював під керівництвом Бориса Германа (імовірний організатор), а про другого відомо, що він мав позивний "Дітріх" і представлявся співробітником контррозвідки СБУ.

15 червня під час брифінгу у Києві заступник начальника головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар повідомив про затримання ще одного фігуранта у справі Бабченка. За словами представника спецслужби, це дехто "громадянин Т."

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Ресурс "Страна" своєю чергою опублікував фото третього підозрюваного. За словами журналістів з посиланням на джерела у правоохоронних органах, цю людину звуть Тарас Стельмашенко та він є громадянином України.

"За даними СБУ, він спочатку перебував на території Ростовської області, де нібито проходив спецпідготовку. Після чого в травні приїхав до України, де Борис Герман став його куратором для здійснення вбивств, в тому числі і за "списком 47", – зазанчають журналісти.



Третій фігурант у справі Бабченка, якого затримала СБУ, Тарас Стельмашенко

Згодом прокурор Роман Циба підтвердив виданню інформацію про те, що другий затриманий у справі замаху на Бабченка – Тарас Стельмашенко. Зокрема, він зазначив, що його заарештували 15 червня та йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також Стельмашенка підозрюють у підготовці терористичного акту за попередньою змовою.

Прокурор Роман Циба говорить Тараса Стельмашенка: відео

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Крім того опубліковано фото ще одного фігуранта у справі Бабченка. Як пише ресурс, саме він представився Герману співробітником контррозвідки СБУ, у зв’язку з чим останній вважав, що працює на українську контррозвідку. Крім того, організатор замаху на Бабченка передавав йому про свої зв’язки з Москвою.

"Про цю людину Герман вперше заявив на суді щодо свого арешту. Тоді він сказав, що офіцера СБУ звуть Дмитро. А 18 червня, в Апеляційному суді Києва, де Герман оскаржував свій арешт, він уточнив, що кличка куратора – "Дітріх", – мовиться у матеріалі.



Людина, яка могла представитися Герману, працівником контррозвідки, з позивним "Дітріх"

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. А "виконавець" Олексій Цимбалюк замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.