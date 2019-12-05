Вбивство барменки заради 700 гривень: через 18 років в Одесі знайшли жорстокого злочинця

Жахливе вбивство троє чоловіків здійснили ще у 2001 році. Двоє з них уже відбули своє покарання в тюрмі, а третього вдалося знайти лише нещодавно.

У 2001 році троє чоловіків пізно вночі вирішили відібрати у жінки-бармена виручку з каси. Як розповіли у пресслужбі Одеської прокуратури, її почали душити електричним проводом, поки вона не показала, де зберігаються гроші.

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Потім барменку закололи ножем і ножицями. Убивши жінку, злочинці збагатилися всього-на-всього на 700 гривень.

Двох учасників вбивства вдалося затримати одразу. Вони уже відсиділи у в’язниці 13 і 15 років відповідно. Зараз третього чоловіка заарештували, йому вручили підозру. Триває слідство.