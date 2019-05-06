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      Вбивство Бузини: головуючий суддя взяв самовідвід

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      Журналіст Олесь Бузина
      Журналіст Олесь Бузина / 112.ua

      Суддя Євген Сидоров, що головує у справі вбивства журналіста Олеся Бузини, взяв самовідвід. Про своє рішення він повідомив на засіданні 6 травня.

      Адвоката Артем Захаров запевняє, що тепер всі етапи слухання цієї справи, які тривали 15 місяців, знівелюються. Про це повідомило видання "Українська правда".

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      Натомість суддя Сидоров зазначив, що дане провадження перебуває на його розгляді з січня 2018 року й було проведено близько 25 судових засідань.

      Увесь цей час, незважаючи на постійний тиск та прояви зневажливого ставлення до мене особисто та моїх колег з боку окремих учасників процесу, докладалися усі зусилля для забезпечення законності, дотримання прав усіх учасників процесу та оперативності розгляду даного кримінального провадження,
      – заявив Євген Сидоров.

      "Окремі учасники процесу вжили всі можливі заходи для дискредитації складу суду загалом та мене, як головуючого судді зокрема. А також шляхом зловживання наданими їм процесуальними правами доклали усіх зусиль для затягування розгляду кримінального провадження та підриву довіри до мене", – додав Сидоров.

      Євген Сидоров
      Суддя Євген Сидоров

      Суд присяжних заяву Сидорова про самовідвід задовольнив, а кримінальне провадження направив керівнику апарату Шевченківського райсуду Києва для розв'язання питання щодо формування нового складу суду. Проте прокурор, потерпіла та її представник заперечували проти задоволення такої заяви.

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      Після зміни головуючого судді судовий розгляд може розпочатися з початку, з зачитування обвинувального акту прокурором.

      Хто такий Олесь Бузина?Це український журналіст, який, за словами значної кількості митців та громадських діячів, мав українофобські погляди. Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року у Києві у дворі багатоповерхового будинку. У червні було затримано 2 осіб, яких підозрюють у злочині.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Судді Вбили Олеся Бузину Журналісти
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