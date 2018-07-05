Вбивство чоловіка у Києві: загиблий виявився полковником поліції (фото і відео)

Чоловік, тіло якого з вогнепальним пораненням виявили 5 липня в автомобілі в Києві, був підполковником одного з департаментів Національної поліції України.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

24 канал повідомляв, що 5 липня у Шевченківському районі Києва невідомі застрелили місцевого жителя. Тіло загиблого знайшли в автомобілі Hyundai.

"Стріляли через спинку сидіння. Куля, попередньо калібром 7,62 міліметра, пробила тіло і застрягла у панелі приладів. Все вказує на те, що чоловіка вбили", – повідомило джерело.

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Дивіться відео з місця, де у Києві в авто знайшли тіло вбитого чоловіка:

До слова, колишній народний депутат України Олександр Ржавський звернувся до президента Петра Порошенка у зв’язку із вбивством свого сина. Політик поскаржився на бездіяльність правоохоронців у розслідуванні злочину та закликав главу держави "допомогти встановити істину".