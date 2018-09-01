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Вбивство чоловіка у підземному переході в Києві: в поліції розповіли деталі

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Вбивство чоловіка у підземному переході в Києві
Вбивство чоловіка у підземному переході в Києві / Поліція Києва

Правоохоронці Києва розслідують вбивство чоловіка у підземному переході в Голосіївському районі. При розслідуванні до управління поліції доставили кількох осіб для встановлення їх можливої причетності до вчинення злочину.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

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Як розповіли в поліції, правоохоронці провели комплекс розшукових заходів для встановлення та затримання підозрюваних, опитали свідків, відпрацювали місце події та переглянули записи із камер відеонагляду. У результаті до управління поліції доставили кількох осіб, які можуть бути причетними до вбивства чоловіка.

Особа загиблого на цей час не встановлена, оскільки жодних документів на місці не було. На вигляд чоловіку 25-30 років, був одягнений у темні джинси та синю спортивну кофту із сірим верхом. Тож правоохоронці звертаються до всіх осіб, у кого протягом ночі зникли родичі, надати таку інформацію,
– йдеться в повідомленні.

Експерти та кінологи з'ясовують обставини вбивства
Експерти та кінологи з'ясовують обставини вбивства

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину передбачено до 15-ти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в поліції отримали повідомлення про те, що в підземному пішохідному переході в Голосіївському районі лежить закривавлений чоловік. Попередньо, смерть наступила в результаті ножового поранення в серце.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини Жертви
Джерело: 24 канал
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